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إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:15 م
إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.. صور إسراء تدلى بصوتها
كتب : نورهان طمان - أحمد معروف

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بوجه ملائكى ورغبة ملحة فى المشاركة بالانتخابات الرئاسية أصرت "إسراء"- من ذوى الهمم - على المشاركة برفقة والدتها وذلك فى لجنة المعادى العسكرية الثانوية بنين. 

 

عبرت إسراء عن فرحتها بالانتخابات الرئاسية وقالت لـ"اليوم السابع" إنها سعيدة بالمشاركة اليوم بعدما شاهدت العديد من المواطنين يشاركون فى العملية الانتخابية منذ اليوم الأول.

 

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (1)
إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (1)

 

إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (2)
إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (2)

 

إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (3)
إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (3)

 

إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (4)
إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (4)

 

إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (5)
إسراء من ذوى الهمم تصر على الإدلاء بصوتها (5)

 

 







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