وقال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبوحسنة - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في غزة هو "تسونامي إنساني"، مضيفا أن معاناة النازحين ستتضاعف مع قدوم الشتاء وسيكشف عن الكثير من المآسي في ظل عدم وجود أي من مقومات الحياة.

وأوضح أبوحسنة، أن كل مركز إيواء يضم بداخله أكثر من 11 ألف نازح، في الوقت الذي من المفترض أن يستوعب ألفي نازح فقط.