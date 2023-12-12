أنسولين ومضادات حيوية وعضل.. مضاعفات أخذ الحقن من غير إشراف طبى

كتبت فاطمة ياسر

بعد أن أعلن الصيادلة توقفهم عن الحقن فى الصيدليات مع ضرورة توجه المرضى للمستشفيات في حالة ضرورة أخذهم للحقن، أكدت الدكتور مني ثابت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء في كلية طب القصر العيني، أن أخذ أي نوع من الحقن يجب أن يكون تحت إشراف طبي في المقام الأول، وأن يقوم طبيب بإعطاء المريض للحقن، لافتة إلى ضرورة أن تكون الحقن مأخوذة في المستشفى لا في الصيدليات أو العيادة إلا بوجد طبيب أي تحت إشراف طبي.

وأشارت استشاري الباطنة، إلى أنه في الأونة الأخيرة انتشرت ظاهرة أخذ الحقن في الصيدليات، بدون رقابة طبية، ويقوم أحد العاملين فيها بإعطاء المريض للحقن، ما تتسبب فى حدوث مضاعفات كثيرة علي المريض، حيث قد تتسبب في إصابة الشخص بالهبوط في الدورة الدموية المسببة للوفاة، موضحًا أنه من ضمن الحقن المسببة لهذه المضاعفات هي المضادات الحيوية.

وأضافت، أن إعطاء الحقن دون الكشف علي المريض والتعرف علي نوعية الإصابة، وتاريخه المرضي، يتسبب أيضا في التعرض للمضاعفات، فنجد أن مرضي الفشل الكلوي لا يسمح لهم بأخذ أي حقن، ولذا يجب التحدث مع طبيب قبل أخذ أي نوع من الحقن.

وفي نفس السياق، أوضحت استشاري الباطنة في القصر العيني، أن حقن الأنسولين مهمة وخطيرة، ولذا لابد من الاهتمام بالجرعة التي تحدد من قبل الطبيب، وتجنب أخذ أي جرعة إضافية لأنها تعرض المصاب لغيبوبة نقص السكر، ولذا لتجنب هذا الأمر يجب علي المريض التعلم من قبل الطبيب المتابع له الطريقة الصحية السليمة لأخذ حقن الأنسولين، وعدم اخذها من قبل أي شخص ربما يتسبب في زيادة النسبة.

وأخيرًا أكدت مني ثابت، علي ضرورة توخي الحذر من عدم أخذ حقن العضل علي يد أي شخص غير طبيب تجنا للتعرض للإصابة بشلل في العصب الوركي نتيجة لدخول الحقنة بشكل خاطئ.