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"أم شمس".. عاملة نظافة تصطحب ابنتها خلال عملها فى محيط اللجان الانتخابية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 10:13 ص
"أم شمس".. عاملة نظافة تصطحب ابنتها خلال عملها فى محيط اللجان الانتخابية أم شمس عاملة النظافة وابنتها
كتب محمد سعودى

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حرصت عاملة نظافة على اصطحاب ابنتها خلال عملها فى تنظيف الشوارع ومحيط اللجان الانتخابية بمصر القديمة تزامنا مع انطلاق اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024.

"بنتى عندها إجازة من المدرسة عشان الانتخابات ومكنش ينفع أسيبها لوحدها فى البيت".. هكذا بدأت "أم شمس" عاملة النظافة بمصر القديمة حديثها مع "اليوم السابع"، مضيفة: "لازم ننزل شغلنا عشان ننضف الشوارع وحوالين اللجان عشان نحافظ على البيئة"، مشيرة إلى أن ابنتها ترافقها في رحلة عملها اليومية منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

الطفلة ترافق والدتها فى رحلة عملها بسبب إجازة المدرسة
الطفلة ترافق والدتها فى رحلة عملها بسبب إجازة المدرسة
 
أم شمس تصطحب ابنتها في رحلة عملها اليومية
أم شمس تصطحب ابنتها في رحلة عملها اليومية

فيما شهدت اللجان الفرعية فى مصر القديمة إقبالًا كثيفًا مع انطلاق اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024، وحرص الناخبون على رفع علم مصر والاستماع للاغانى الوطنية خلال فترة الانتظار أمام اللجان قبل الإدلاء بأصواتهم.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

أم شمس عاملة نظافة فى مصر القديمة
أم شمس عاملة نظافة فى مصر القديمة
 
أم شمس وابنتها فى محيط اللجان الانتخابية لتنظيفها
أم شمس وابنتها فى محيط اللجان الانتخابية لتنظيفها

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7







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