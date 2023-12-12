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أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:43 ص
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية الدكتور حسن البيلاوى
كتبت – مرام محمد

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أدلى الدكتور حسن البيلاوى، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، قبل قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالقاهرة الجديدة.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.
 
 
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (1)
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (1)

أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (2)
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (2)

أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (3)
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (3)

أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (4)
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (4)

أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (5)
أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (5)
 






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