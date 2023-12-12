أمين اتحاد العمال: المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات تعكس إيمان المواطنين بالجمهورية الجديدة

كتبت آية دعبس

قال المهندس عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الشعب المصري ضرب المثل فى الممارسة الديمقراطية، حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير؛ بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ45% حتى مساء أمس الأثنين، مشيرا إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية؛ وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة؛ كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد مرسال، بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للمعايير الدولية للشافية والنزاهة؛ مما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل؛ ومتابعة منظمات حقوق الانسان الدولية والعربية والمصرية وقد اشادت كافة المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية بانتظام سير الانتخابات وفقا لقرارات الهيئه الوطنية وتطبيقا لكافة المعاير الدولية للانتخابات، وبذلك يؤكد الشعب المصري العظيم ميراثه الحضاري حين صنع أول حضارة في التاريخ ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.