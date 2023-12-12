اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أمين اتحاد العمال: المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات تعكس إيمان المواطنين بالجمهورية الجديدة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 12:14 م
أمين اتحاد العمال: المشاركة غير المسبوقة بالانتخابات تعكس إيمان المواطنين بالجمهورية الجديدة المهندس عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، إن الشعب المصري ضرب المثل فى الممارسة الديمقراطية، حيث أبهر العالم بهذا الوعي الكبير؛ بعد أن تجاوزت نسبة المشاركة الـ45% حتى مساء أمس الأثنين، مشيرا إلى أن هذا الإقبال غير المسبوق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ما هو إلا مرآة تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية؛ وأهمية اختياره لرئيسه لست سنوات قادمة؛ كما تعكس إيمان المصريين بكافة الخطوات المتخذة من أجل بناء الجمهورية الجديدة.
 
وأشاد مرسال، بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية والشباب في كافة المحافظات مما يؤكد اختيار المصريين للتنمية وبناء ممارسة ديمقراطية قائمة على التعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل بكل جهد لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقا للمعايير الدولية للشافية والنزاهة؛ مما طمأن الشعب المصري على حماية صوته ونزاهة العملية الانتخابية، حيث تجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل؛ ومتابعة منظمات حقوق الانسان الدولية والعربية والمصرية وقد اشادت كافة المنظمات المتابعة للعملية الانتخابية بانتظام سير الانتخابات وفقا لقرارات الهيئه الوطنية وتطبيقا لكافة المعاير الدولية للانتخابات، وبذلك يؤكد الشعب المصري العظيم ميراثه الحضاري حين صنع أول حضارة في التاريخ ليستكمل اليوم مسيرته الحضارية بهذا المشهد البديع في الممارسة الديمقراطية.
 
                    
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
 






انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثالث

اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية

آخر يوم لانتخابات الرئاسة

اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

غلق باب اللجان

غلق التصويت

انتهاء تصويت الانتخابات الرئاسية

الفرز

فرز الأصوات

فرز أصوات الانتخابات

فرز لجان الانتخابات

فرز الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة

الشباب كلمة السر بثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:57 ص

مسيرة بالطبل والمزمار فى محيط لجنة عبد الله بن رواح بالجيزة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:57 ص

مصر بتفرح.. طلاب إعدادى يلتقطون صورا تذكارية مع رئيس لجنة فى الشرقية "صور"

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:56 ص

اليوم الثالث للانتخابات.. فتح جميع اللجان وانتظام التصويت (إنفوجراف)

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:56 ص

الانتخابات الرئاسية 2024.. "حماة الوطن" ينظم مسيرات حاشدة فى الجيزة .. فيديو

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:55 ص

إقبال كثيف للمصريين فى مشهد حضارى بآخر أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:55 ص

مسن من ذوى الاحتياجات يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بعين شمس.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:54 ص

استمرار توافد المسيرات الحاشدة بالأعلام على لجان الانتخابات بالمنوفية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:54 ص

أشرف نصار رئيس البنك الأهلى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024.. صورة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:53 ص

حضور مكثف بلجان شبرا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 11:52 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة