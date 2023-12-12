اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 08:22 م
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أمطار متوسطة تضرب دمياط مع انخفاض درجات الحرارة.. صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:44 م
أمطار متوسطة تضرب دمياط مع انخفاض درجات الحرارة.. صور أمطار متوسطة تضرب دمياط
دمياط - هيثم مراد

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ضربت موجة من الطقس السئ مدن دمياط خلال الساعات الماضية، وقد شهدت مدن المحافظة تساقط أمطار متوسطة على بعض المدن داخل المحافظة، يصحبها سرعة في الرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 

 
وشهدت محافظة دمياط طقسا معتدلا خلال اليوم، مع استقرار درجات الحرارة نهارا. 
 
 
وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتعلن عن تساقط أمطار متوسطة على مدن دمياط خلال اليوم وعلى مدار أربعة أيام قادمة. 
 
واستعدت محافظة دمياط لاستقبال نوات الأمطار المحتملة بحزمة من الإجراءات أبرزها تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلي حملات أخري لمتابعة اللافتات الإعلانية بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، إضافة إلي توزيع معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة للتعامل بصورة فورية مع مياه الأمطار المحتملة. 
 
 
أمطار متوسطة تضرب دمياط (1)
أمطار متوسطة تضرب دمياط 

 

أمطار متوسطة تضرب دمياط (2)
أمطار متوسطة تضرب دمياط

 

أمطار متوسطة تضرب دمياط (3)
أمطار متوسطة تضرب دمياط (3)

 










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