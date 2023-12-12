أمر ملكى بتعيين يوسف بن صياح نائبا لرئيس الاستخبارات العامة السعودية

كتب عبد الوهاب الجندى

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أوامر ملكية، بموجبها يتم تُعيين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

وتقرر تعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

وبموجب الأوامر، يُعين خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، و المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.

وقرر الملك سلمان تعيين مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة، والمهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.

ويُعيّن زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

وبناء على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تقرر بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة، وكذلك رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، وكذلك مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.