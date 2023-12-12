ألمانيا وهولندا تؤكدان ضرورة حل الدولتين للعيش في سلام

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اتفق المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، على المدى المتوسط، هو السبيل الوحيد لعيش الجانبين في سلام.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للمستشار الألماني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بمقر المستشارية الألمانية في العاصمة برلين، عقب مباحثات لهما ناقشا خلالها الوضع في الشرق الأوسط.



وقال المستشار الألماني إن "إسرائيل يجب أن تتصرف في إطار القانون الإنساني الدولي"، معربا عن قلق ألمانيا إزاء معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.



ومن جهته، قال رئيس الوزراء الهولندى إن "هولندا تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الإنساني للحرب"، مشيرا إلى أنه مناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة سيستمر مع الجانب الألماني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.



وأضاف: "لدينا مخاوف كبيرة بشأن الوضع الإنساني في غزة والعدد الكبير من الضحايا، فضلا عن ضرورة إيصال المياه والغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى سكان القطاع"، مطالبا إسرائيل بضبط النفس في الانتشار العسكري، وأكد ضرورة التوصل إلى هدن جديدة وإنسانية في قطاع غزة.