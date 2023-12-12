اليوم السابع
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أكرم القصاص: مشهد انتخابات الرئاسة مؤثر.. والشعب المصرى اختار بلده

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 02:54 م
أكرم القصاص: مشهد انتخابات الرئاسة مؤثر.. والشعب المصرى اختار بلده الكاتب الصحفي أكرم القصاص
كتب محمد عبد العظيم

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قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، إن الهيئة العامة للاستعلامات لعبت دورا جيدا لتقديم التغطية للانتخابات الرئاسية 2024، متابعا: "شهدنا تواجد مراسلين أجانب من كافة دول العالم لتغطية الانتخابات وأكثر من 500 صحفي ومراسل موجودين على أرض مصر من أجل متابعة الانتخابات، إضافة إلى المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات التي طلبت المتابعة حصلت على التصاريح وهو ما انعكس على متابعة الإعلام الأجنبي لمشهد الانتخابات".

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية في قناة "cbc": "المحللون سوف يحتاجون إلى وقت طويل من أجل تحليل مشاهد الانتخابات الرئاسية وقراءة تفاصيل وتصرفات وقدرة الشعب المصري على التعامل مع كل التحولات والخيارات داخليا وخارجيا لأن المشهد مؤثر والحضور مشرف جدا.. والمراسلون والوكالات الأجنبية تتابع على الهواء مباشرة الإقبال الكبير لجموع المصريين في الانتخابات الرئاسية.. ونتحدث عن 45 % حضور عند منتصف اليوم الثاني من الانتخابات".

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على العدالة والمساواة مع كل المرشحين.. ونحن أمام مؤشرات إيجابية للانتخابات الرئاسية.. والعديد من الصحف العالمية أفردت مساحات لمتابعة الانتخابات المصرية وقراءة المشهد بشكل كامل.. والشعب المصري عنده إيمان شديد بالدولة وحريص عليها ودائما يختارها.. ومصر طول الوقت تواجه تحديات مختلفة وهناك تتعامل باحتراف والمصريون يدركون أن مصر دولة كبيرة وفكرة اختيار مصر لأنه في النهاية وحدة المصريين هو الضامن طول الوقت وهذا يجعل مصر قادرة على حسم الخلافات في إطار التناغم الكامل والتنوع بين جموع الشعب المصري".

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الأول من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.







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الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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الكاتب الصحفي اكرم القصاص

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