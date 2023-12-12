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أكبر علم مصر فى الأقصر.. مسيرة بشوارع قرية الحبيل احتفالا بانتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:43 م
أكبر علم مصر فى الأقصر.. مسيرة بشوارع قرية الحبيل احتفالا بانتخابات الرئاسة مسيرة تجوب شوارع قرية الحبيل
الأقصر – أحمد مرعى

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رصد "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات واحدة من أكبر المسيرات الحاشدة التى خرجت بمشاركة الآلاف من أبناء قرية الحبيل فى محافظة الأقصر، لحث المواطنين بالقرية على النزول والتصويت فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية داخل مقر لجنة البلدة بمدرسة معاذ بن جبل الابتدائية.
 
وقال الحاج عبد الرحمن بشارى إبن قرية الحبيل، إنه خرج فى مسيرة من الكبار والرجال والسيدات والفتيات والأطفال، وهتفوا فى حب الوطن للتأكيد على وقوف أبناء القرية بجانب الدولة المصرية والنزول للجميع على صناديق الإقتراع للتصويت فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، حيث جابت المسيرة شوارع القرية ووصلت للمقر الانتخابى فى مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية.
 
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.
 
وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.
 
خروج-مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية
خروج-مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية

رفع-علم-مصر--بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات
رفع-علم-مصر--بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات

سيدات-قرية-الحبيل-يخرجون-بأكبر-مسيرة-فى-الأقصر
سيدات-قرية-الحبيل-يخرجون-بأكبر-مسيرة-فى-الأقصر

فعاليات-مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية
فعاليات-مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية

مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية
مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية

مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية-بالأقصر
مسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات-الرئاسية-بالأقصر

مشاركة-الأهالى-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات
مشاركة-الأهالى-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات

مشاركة-جميع-فئات-قرية-الحبيل-بمسيرة-حاشدة
مشاركة-جميع-فئات-قرية-الحبيل-بمسيرة-حاشدة

مشاركة-شعبية-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات
مشاركة-شعبية-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات

مشاركة-ضخمة-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات
مشاركة-ضخمة-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات

مشاركة-كبيرة-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات_1
مشاركة-كبيرة-بمسيرة-تجوب-شوارع-قرية-الحبيل-احتفالا-بالانتخابات_1

 







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