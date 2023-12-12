أكبر علم مصر فى الأقصر.. مسيرة بشوارع قرية الحبيل احتفالا بانتخابات الرئاسة

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات واحدة من أكبر المسيرات الحاشدة التى خرجت بمشاركة الآلاف من أبناء قرية الحبيل فى محافظة الأقصر، لحث المواطنين بالقرية على النزول والتصويت فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية داخل مقر لجنة البلدة بمدرسة معاذ بن جبل الابتدائية.

وقال الحاج عبد الرحمن بشارى إبن قرية الحبيل، إنه خرج فى مسيرة من الكبار والرجال والسيدات والفتيات والأطفال، وهتفوا فى حب الوطن للتأكيد على وقوف أبناء القرية بجانب الدولة المصرية والنزول للجميع على صناديق الإقتراع للتصويت فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، حيث جابت المسيرة شوارع القرية ووصلت للمقر الانتخابى فى مدرسة معاذ بن جبل الابتدائية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.