اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أعمال تنظيف أمام اللجان الانتخابية بدائرة الموسكى قبل فتح التصويت بالانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 09:03 ص
أعمال تنظيف أمام اللجان الانتخابية بدائرة الموسكى قبل فتح التصويت بالانتخابات الرئاسية أعمال النظافة أمام اللجان الانتخابية بالموسكي
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت شركة النظافة التابعة لمحافظة القاهرة، أعمال تنظيف أمام اللجان الانتخابية بدائرة الموسكي، شملت رفع القمامة ومسح الأرصفة قبل دقائق من فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
 
وفي الوقت ذاته تواجدت قوات الأمن لتنظيم دخول الناخبين، مع تسيير حركة المرور بميدان العتبة، دون تعطيل الحركة، كما ارشد الناخبين لأماكن انتظار كبار السن ومساندة ذوي الحالات الحرجة.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
 
1cb94b87-df70-4244-a624-3ecccbdb3244
اللجان الانتخابية بدائرة الموسكي

7ddb7d82-df4a-4c21-a207-d33b9ffd5629
أعمال النظافة أمام اللجان الانتخابية بالموسكي

ec1b0ea7-8cf5-496f-921e-59127b63028d
من أمام اللجان الانتخابية

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة