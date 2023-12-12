أطفال شبرا يشاركون آباءهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

كتب سليمان النقر _ محمد عراقي تصوير أشرف فوزي

حرص عدد من الأطفال على مشاركة والديهم في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمنطقة شبرا، والتواجد داخل اللجان ووضع الاستمارة الانتخابية داخل الصندوق.

ويتوافد المواطنون بكثافة على لجان الانتخابات الرئاسية في دوائر شبرا وروض الفرج للمساهمة في رسم مستقبل مصر.