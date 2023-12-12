أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2800 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء ارتفاع ملحوظ فى مصر، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرار ملحوظ عند 2800 جنيها فى المقابل تحرك الذهب عالميا إلى 1991 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الذهب عالمياً

انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولار من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة قبل صعوده مرة أخري، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.

تداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و 1930 دولار للأونصة.

إلا أن حركة الذهب ستتحدد هذا الأسبوع من خلال بيانات التضخم الأمريكية ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.