اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 07:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2800 جنيها للجرام عيار 21

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:48 م
أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2800 جنيها للجرام عيار 21 الذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء ارتفاع ملحوظ فى مصر، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرار ملحوظ عند 2800 جنيها فى المقابل تحرك الذهب عالميا إلى 1991 دولار.
 
أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 24 يسجل 3189 جنيها 
 
عيار 21 يسجل 2790 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 2391 جنيها.
 
الجنيه الذهب 22320 جنيها
 
 

الذهب عالمياً 

انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولار من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة  قبل صعوده مرة أخري، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.
 
تداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و 1930 دولار للأونصة.
 
إلا أن حركة الذهب ستتحدد هذا الأسبوع من خلال بيانات التضخم الأمريكية ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.






الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة