أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر تستقر عند 2790 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر استقرارا ملحوظا عند 2790 جنيها، في المقابل يواصل سعر الذهب عالمياً تراجعه دون 1975 دولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2790 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها.

توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليشهد تحركات محدودة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، والتي من شأنها أن تساعد الأسواق على تحديد توجهات البنك الفيدرالي، بينما تنتظر الأسواق هذا الأسبوع الاجتماع الأخير لهذا العام من قبل الاحتياطي الفيدرالى.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن أسعار الذهب الفورية تتداول عند المستوى 1986 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع بنسبة 0.2%، وذلك بعد ان سجل الذهب أدنى مستوى منذ 3 أسابيع خلال جلسة الأمس عند 1975 دولار للأونصة .

انخفض الذهب لجلستين متتاليتين ليفقد 47 دولار من قيمته ويتداول فوق مستوى الدعم 1975 دولار للأونصة، ليدخل في حالة من التذبذب والتداولات الهادئة مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على حركة الدولار وعلى الذهب بالتبعية.

تداولت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع تحت المستوى 2000 دولار للأونصة، وهو ما يزيد من فرص الهبوط مع وضع مستهدفات عند 1960 و 1930 دولار للأونصة.

إلا أن حركة الذهب ستتحدد هذا الأسبوع من خلال بيانات التضخم الأمريكية ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.

اليوم تصدر بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 3.1% بأقل من القراءة السابقة بنسبة 3.2%، بينما القراءة الشهرية للمؤشر من المتوقع أن تستقر عند المستوى الصفري بنسبة 0.0% دون تغير عن القراءة السابقة.

التراجعات الطفيفة المتوقعة في بيانات التضخم الأمريكية قد تعمل على دعم الدولار خاصة بعد بيانات تقرير الوظائف الأسبوع الماضي التي أظهرت أداء قوي لهذا القطاع الهام في الاقتصاد الأمريكي، والذي يعني ان الاقتصاد مرن حتى الآن وهو ما يزيد من دعمه للتضخم وبالتالي يؤثر على توقعات الأسواق لقرارات الفائدة من قبل الفيدرالي خلال عام 2024.

توقعات الأسواق تراجعت بالفعل بعد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي بعد أن رأت الأسواق أن تقديراتها أن يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة في اجتماع شهر مارس 2024 أمر مبالغ فيه في ظل قطاع العمالة القوي وتماسك معدلات التضخم بعيداً عن مستهدف البنك عند 2%.