أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة الخضروات استقرار أسعار عدد من الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر الطماطم 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 14 جنيها وتحرك سعر البصل مسجلاً 16 إلى 25 جنيها في سوق الجملة والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 10 جنيهات والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي من 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي من 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

وسجل سعر الملوخية من سعر 7 إلى 10جنيها والخيار البلدي من 8 إلى 10 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 22 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها.