اليوم السابع
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 الخضروات - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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كشفت شعبة الخضراوات استقرار أسعار عدد من الأصناف في الأسواق، حيث سجل سعر الطماطم 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 إلى 14 جنيها وتحرك سعر البصل مسجلاً  16 إلى 25 جنيها في سوق الجملة والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 4 إلى 7 جنيهات.
 
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 10 جنيهات والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض من 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي من 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي من 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
 
وسجل سعر الملوخية من سعر 7 إلى 10 جنيهات والخيار البلدي من 8 إلى 10 جنيهات والبامية من 35 إلى 40 جنيها والبسلة من 22 إلى 25 جنيها والسبانخ 7 إلى 12 جنيها.






اتحاد الغرف

الغرف التجارية

أسعار السلع

مبادرة خفض السلع

أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

أسعار الخضار والفواكه

سعر الخضار




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