أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-12-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023.



إيقاف تداول 12 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمطورون العرب القابضة، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والقاهرة للزيوت والصابون، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، واسيك للتعدين-اسكوم، والعربية للمحابس.



البورصة تخسر 5 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13%، والعرب على 7.54%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.9 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 1468 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.275 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.58%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 1.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.43%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.347 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.22%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 85.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.84%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.666 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.55%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 45.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.02%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 41.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.10%.