أسباب اختناق الأعصاب الطرفية وطرق العلاج

قال الدكتور لطفي محمد استشاري المخ والأعصاب في كلية طب سوهاج، إن البعض يشعر بألم وتنميل وعدم القدرة علي حمل أي شيء حتي لو خفيف، في الأطراف، أي اليدين أو القدمين، وعند الذهاب للاطمئنان علي الأسباب يتم التشخيص باختناق الأعصاب الطرفية، لافتا إلى أنها حالة مرضية يجب الاهتمام بعلاجها على الفور تجنبا للتعرض للمضاعفات الصحية.

وأوضح استشاري المخ والأعصاب، أن الضغط علي الأعصاب الطرفية نتيجة للتعرض لالتواء في اليدين أو القدمين، أو ظهور نتوءات في العمود الفقري، وزيادة الوزن، والإصابة بمرض السكر أو الروماتيويد، جميعها أسباب تزيد من فرص الإصابة بالالتهاب الذي يتسبب في تورم الأنسجة المجاورة للأعصاب، ويعرضها للاختناق، وفي حالة عدم العلاج قد يصل الأمر لتلف العصب، وقد تزداد فرص التعرض للخضوع لعملية لإزالة الضغط عن العصب.

وأضاف لطفي، أن الأشخاص المصابين باختناق الأطراف العصبية يشعرون بألم شديد وحاد، ويصاحبه الوخز والألم الشديد، والتنميل، وعدم القدرة على الحركة بسبب قوة الألم، ولذا عند التعرض لهذه الحالة يجب الذهاب للطبيب لأخذ العلاجات التي تقلل من حدة الأعراض وتعتمد على فيتامين ب، والمسكنات، ومضادات الالتهابات، كل هذا لتقليل فرص التعرض للمضاعفات المرتطبة باختناق الأعصاب الطرفية، كفقدان الشعور بالمنطقة المصابة، وضعف العضلات.

وحث استشاري المخ والأعصاب علي ضرورة اتباع بعض الحيل والنصائح الطبية التي تقلل من فرص الإصابة باختناق الأعصاب الطرفية، ومنها:

-لحماية أطراف القدمين عليك ارتداء خذاء طبي.

- تجنب حمل أثقال في اليدين لحماية أطرافها.

- التخلص من الوزن الزائد.