أخبار مصر.. الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية لم تتم مبكرا والدستور حدد مواعيدها

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تصويت المصريين في اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية، بالإضافة إلى أخر أخبار بعثة الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية.

فريق المتابعين الدوليين يشيد بشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات

أشاد فريق المتابعين الدوليين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات فى الإقرار بتأخر فتح لجان معينة، والاستجابة لشكاوى الناخبين المتعلقة بطرق وإجراءات التصويت ببطاقة الرقم القومى غير السارية، وكذلك تيسير تعديل مكان لجان الاقتراع بما يتناسب مع احتياجات الناخبين من كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

مواعيد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لصرف السكر الحر ببطاقات التموين

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من سلعة السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لطرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، ويتم صرف كيلو سكر حر للبطاقات التى بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

فصائل فلسطينية: قصفنا المستوطنات الإسرائيلية ردا على المجازر فى غزة

أعلنت فصائل فلسطينية قصف المستوطنات الإسرائيلية ردا على المجازر بغزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت منظمة أطباء بلا حدود: ندين استهداف العاملين في المجال الطبي بقطاع غزة، متابعة: "التقارير الواردة من مستشفى العودة شمال غزة مروعة.

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوب غزة المُكدس بسكانه والنازحين إليه، في اليوم الـ67 من العدوان الذي يشنه على القطاع، منذ 7 أكتوبر الماضي، كما هاجم مراكز النزوح في شمال القطاع.

انزل شارك.. مصر الأهم" مسيرة بجامعة القاهرة للحث على المشاركة بالانتخابات

تستكمل جامعة القاهرة مسيرتها في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024 ،لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم ذلك بمشاركة العديد من كليات جامعة القاهرة (كلية الإعلام، الاقتصاد والعلوم السياسية، الاداب ،التجارة ،وغيرهم من الكليات).

الهيئة الوطنية : الانتخابات الرئاسية لم تتم مبكرا والدستور حدد مواعيدها

عقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، منذ قليل مؤتمرا صحفيا للرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024 وذلك أثناء قيام الناخبين بالإدلاء بصوتهم فى اليوم الثالث والأخير فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن هذا حق دستورى وواجب على الناخبين.

الرعاية الصحية: خدمات طبية للناخبين بمحيط مقار لجان انتخابات الرئاسة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استمرار التأمين الطبي للجان الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

محمد صلاح يغيب عن مباراة ليفربول وأرسنال بسبب أمم أفريقيا

اقترب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، من الغياب عن مباراة ناديه في مباراة أرسنال يوم 7 يناير المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب معسكر الاستعداد لبطولة أمم افريقيا .

الأهلى يحدد موعد ومكان أول مران فى السعودية استعداداً لمونديال الأندية

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بتوقيت القاهرة أول مران له بالسعودية استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الليلة في السعودية بمواجهة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ، ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة )