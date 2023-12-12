أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 12-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 12-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمطورون العرب القابضة، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والقاهرة للزيوت والصابون، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، واسيك للتعدين-اسكوم، والعربية للمحابس.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 1.610 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.13%، والعرب على 7.54%، واستحوذت المؤسسات على 29.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 114.4 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 44.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 146.9 مليون جنيه، 63.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6415 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 1468 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء عدد 495.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 6.43% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 710 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات اسيك للتعدين-اسكوم، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وابن سينا فارما، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 70 ألف سهم، 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 248.9 ألف سهم، 9400 سهم، 267 ألف سهم، 160 سهم، 312.1 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عدد 4 ملايين سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة العبوات الطبية 30.8 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والقاهرة للزيوت والصابون، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وفتنس برايم للأندية الصحية، عدد 4 ملايين سهم، مليون سهم، 193.6 ألف سهم، 4862 سهم، 170 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، عدد 8500 سهم، 309 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 26.5 ألف سهم، 900 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 3.7 مليون سهم بسعر 0.9434 جنيه بقيمة إجمالية 3.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.817% إلى 0.514%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بيع المساهم أشرف محمد عبد الحميد سند عدد 4 ملايين سهم بسعر 7.50 جنيه بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 15.548% إلى 14.791%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 55 ألف سهم بسعر 34.95 جنيه بقيمة إجمالية 1.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.88% إلى 10.15%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، إجمالي المبيعات بلغت 103.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر مقابل 60.6 مليار جنيه، وتحولت الشركة للخسارة إلى 1.9 مليار جنيه مقارنة مع ربحية بلغت 5.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريديف"، تحقيق إيرادات بلغت 132.1 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 76.3 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 29.2 مليون دولار مقارنة بخسائر 29.1 مليون دولار بنسبة نمو 200%.

بنك تنمية الصادرات

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 840.1 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 30 مارس عام 2023 بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة على 84 مليون سهم.