أحمد العربى طالب بكفر الشيخ يبدع برسم اللوحات والجداريات وتشكيل الطين.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت المواهب بمحافظة كفر الشيخ، في تشكيل العديد من اللوحات الفنية بأدوات البيئة ومن بين تلك المواهب أحمد محمد العربي، الطالب بكلية التربية النوعية جامعية كفر الشيخ، شارك في العديد من المعارض التي نظمتها جامعة كفر الشيخ، ومديرية الثقافة بالمحافظة، وغيرهم من المعارض، وجرى تكريمه في العديد من المناسبات والمسابقات.

قال أحمد محمد العربي، إنه شارك في العديد من المعارض، ومنها معرض فني بكفر الشيخ لطلاب جامعة كفر الشيخ الذي أقيم بقصر الثقافة بكفر الشيخ، تحت عنوان رؤى تشكيلية بالأزهار"، إشراف دكتور رشا جاويش، ودكتور داليا المداح، ودكتور ميرنا أحمد النحاس، أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفية، بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في 22 نوفمبر الجاري 2023، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة وعدد من المواطنين لدعم الفن، وافتتحه الدكتورة نجلاء الأشرف،الدكتوره عميدة كلية التربية النوعية، وعدد من أعضاء التدريس بجامعة.

وأكد العربي، لـ"اليوم السابع"، تضمن المعرض 65 لوحة تتحدث عن فن الخيامية وطريقة إنشاء عمل فني من لا شئ إلى شئ، من خلال جمع بقايا الاقمشه والاسلاك، وتنفيذ لوحات تظهر بشكل جمالي.

وأضاف العربي، كما شارك في معرض أسبوع البيئة بجامعة كفر الشيخ، وأنه شارك ب 8 لوحات، مستخدما العديد من الالوان والادوات، منها تصوير زيتي الألوان المائية والطباعة وغيرها، إضافة لأعمال جديدة في مجال الخزف وكان عبارة عن مجسم إرتفاعه 65 سم، عبارة عن شكل تجريدي من الطين الأسواني بدون أي تدخل ماكينات.

قال الفنان أحمد محمد عبد الغني العربي، إنه يمتلك موهبة الرسم والنحت والأشغال الفنية وأشغال الخشب، وألوان الجواش، اكتشف موهبته في السنة الرابعة بالمرحلة الابتدائيه، بدأ في التقليد حتى وصل إلى المستوى المتميز، والذي أشاد به الجميع، وحاول الاعتماد على نفسه دون مجموعات تقوية (كورسات)، وكان صغيراً يحاول نقل الأشكال وخصوصا الشخصيات الكرتونية، وكان يستخدم الألوان الملونة فقط، فوجد التشجيع وبدأ يرسم صوره شكلها يتناسب مع الصورة الحقيقية للشخص، ونظرا لموهبته وفرت له أسرته الخامات، ووجد نفسه يخرج من عالم سلبي إلى راحة النفس وهدوء داخلي.

وقال العربي، الشهير برسام إنستا، إن دعم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب.، كان له أثر في تميزه وتنوع المجالات الفنية التي يتقنها، مؤكداً أنه استخدم خامات متعددة الرصاص والفحم والالوان الخشبية، والألوان المائية والزينه، كما استخدم بعض انواع الخامات الطبيعية في التشكيلي وتكون الاشكل في النحت بالطين الأسواني ، وبعض أنواع الأوراق في تجميع الاشكال، فاستخدم الوان زيت، والوان مايه، والوان جواش، وأورق كانسون، وأورق فبريانو، والفرش للرسم بالحجم مختفيه، وأقلام الرصاص 2b 4b 6b 8b f. H، والتوال للرسم الزيتي، والالوان، وخشبيه فبركاستل.

وأضاف العربي، أشهر لوحاته، هيا العمر الاخير بالتشكل الطين، وأنواع من الدفرات ، والسلك والخشب، وتشكيل المعادن، ولاركت والاسلك والزرد ، ولوحته باسم العمر الاخير "last life"، أظهر فيها التفاصيل الدقيقة، فالكل يحب شكل العجوز، ووضع لها عنوان "مهما كبر العمر هنفضل أجمل وأجمل"،و لوحته تضم تعبيرات جميله من ناحيه الشخصيه المصريه، والأقرب الفلاح المصري، وتظهر على وجهه آثار الإجهاد والتعب، مستخدما خامة على قدر صعوبتها إلا أنها سهلة ألوان الماية "اكوريل" ، وصمم عليها بعض أنواع الاضاءه، لتكون واقعية كما تراها في العيون وتدريجات البشرية، وكانت أول مشاركة له بهذه اللوحة في معرض طيف بالإسكندرية.

وقال العربي، حلمه مساعدة من لديه موهبة للوصول لمستوى متميز، ويتمنى لنفسه أن يصل للعالمية ويتواصل مع فنانيين مصريين وعالميين، ويستطيع أن يمتلك مكانا خاصا به ليبدع به كافة ما يتقنه من أعمال الفنون، مؤكداً أنه يرسم اللوحات المتعددة، إضافة للجداريات، التي تحتاج لمجهود كبير، وأول جدرية احتاجت منه لألوان متعددة وخامات بلاستيك والطباشير، وأنواع معينة من الفرش، و بممارسته لتصميم الجداريات أتقنها، فشارك زملائه من الطلاب والطالبات بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية كفر الشيخ لمشروعات تخرجهم، جعلته يحقق مستوى جديد في الرسم و سرعة الوقت في التنفيذ.

وأكد العربي، أن من بي لوحاته كانت للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة كفر الشيخ، فأعجب بها، مشيراً أنه شارك في العديد من المعارض الدولية، منها ملامح 2022 بكلية التربية النوعية بحضور رئيس الجامعة كفر الشيخ، و اشغال خشب بكلية التربية النوعية 2022، واشغال جلد بكلية التربية النوعية 2020، ومعرض نغمات مرئية بقصر ثقافة دسوق 2022، ومعرض طيف بالإسكندرية 2022، ومعرض اشغل جلد 2020 كليه التربيه النوعيه ، ومعرض إبداع 11 بجامعة كفر الشيخ 2020، وحصل على مركز للإبداع 11 أول في التصوير 20200 بلوحه العمر الاخير، وشارك كممثل لمحافظة كفر الشيخ في المُلتقي العربي الاول شرم الشيخ 2018 دور مدرب بحضور رئيس الجمهورية، وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي2018، ومن رئيس مجلس الوزراء، وفاز بالمركز الثاني في مسابقة أجرتها إحدى المجلات عام 2022.

وقال العربي، إنه يعمل مدرب وفنان تشكيلي، لامتلاكه العديد من الخبرات في التشكيل من الطين والجلد والأشغال اليدوية (معادن. أخشاب) ، وفن تجميع الورق، ورسالته لكل موهوب عليه عدم الأحباط والاستمرار في التحدي وتطوير نفسه.



أحمد العربي الرسام الموهوب



تعدد لوحات أحمد العربي



تنوع اللوحات التي شارك فيها العربي



تنوع لوحات أحمد العربي_1



جانب من معرض جامعة كفر الشيخ بمشاركة الطلاب



جانب من معرض جامعة كفر الشيخ



رئيس جامعة كفر الشيخ وأحمد العربي