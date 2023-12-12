أحمد أبو الغيط عقب الإدلاء بصوته: الانتخابات لحظة فاصلة فى تاريخ مصر

كتب محمود راغب - ندى سليم - تصوير كريم عبد العزيز

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المجتمع المصرى ينعم بالاستقرار والتقدم، وهو مجتمع يستحق هذا الاستقرار والتنمية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بلجنة مدرسة رشيد الابتدائية المشتركة بمصر الجديدة، بمحافظة القاهرة: تابعت المشهد الانتخابى بالكثير من الحماس لأن عندما يقال إن هناك 45 فى المئة من المقيدين خرجوا وأدلوا بأصواتهم هذا الرقم كبير يعكس حماس وولاء هذا الشعب لهذا البلد ولهذه الحكومة، وهذه سوف تمثل لحظة فاصلة فى تاريخ الانتخابات المصرية ما يفتح الطريق للمزيد من العمل الديمقراطى لهذا البلد.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامةوالمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، وأن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مركزًا انتخابيًا يضم عدد 11 ألفا و631 لجنة اقتراع، ووُضع فى الاعتبار التيسير على كبار السن والناخبين ذوى الاحتياجات الخاصة فى توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.