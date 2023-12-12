اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 05:19 م
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أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون فى المسيرات الانتخابية الحاشدة..صور

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:16 م
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون فى المسيرات الانتخابية الحاشدة..صور أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات
أسوان- صلاح المسن

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شاركت مديرية الأوقاف بأسوان، برئاسة الشيخ حنفي محمود دياب دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان وقيادات وأئمة أوقاف أسوان في مسيرة وطنية كبرى بمشاركة القيادات الدينية والوطنية والشعبية والطلابية الجميع بصوت واحد بنحبك يا مصر وتحيا مصر تحيا مصر.
 
 
في نفس السياق، وفى مشاهد مضيئة وملحمة وطنية ووسط أجواء احتفالية شهدت محافظة أسوان اليوم مسيرات حاشدة فى حب مصر شارك فيها أكثر من 5 آلاف مواطن من اللجان النقابية والشركات والهيئات وطلاب الجامعة، الذين توجهوا إلى مقار اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.
 
 
 ومن جانبه، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالوعى المستنير والمشاركة الإيجابية من محافظة أسوان، وأيضاً العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية، والذين توافدوا بكثافة فى مشهد يعبر عن روح الولاء والانتماء العالية والحب لتراب وطنهم الغالى مصر، مشيراً إلى أن ما تشهده العملية الانتخابية من الإقبال المتزايد من كافة فئات وأطياف أهالى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى يؤكد على حرصهم لأداء واجبهم الوطنى وهو ما يظهر جلياً فى هذا العرس الديقراطى لممارسة حقهم الدستورى لبناء ورسم وصناعة مستقبل بلدهم .
      
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الإنتخابية الحاشدة (1)
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الانتخابية الحاشدة

أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الإنتخابية الحاشدة (2)
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الانتخابية الحاشدة

أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الإنتخابية الحاشدة (3)
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الانتخابية الحاشدة

أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الإنتخابية الحاشدة (4)
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الانتخابية الحاشدة 

أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الإنتخابية الحاشدة (5)
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الانتخابية الحاشدة

أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الإنتخابية الحاشدة (6)
أئمة وقيادات الأوقاف بأسوان يشاركون في المسيرات الانتخابية الحاشدة

 







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