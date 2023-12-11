9 معلومات عن مشروع تغطية مصرف السيل لمنع التلوث بأسوان.. صور

تواصل الحكومة المشروعات التى تستهدف خدمة شريحة كبيرة من المواطنين وتحميهم من مخاطر التلوث البيئى والصرف الصناعى وغيرها من ملوثات،

وفى أسوان يتواصل تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 9 معلومات عن هذا المشروع: