9 معلومات عن مشروع تغطية مصرف السيل لمنع التلوث بأسوان.. صور

تواصل الحكومة المشروعات التى تستهدف خدمة شريحة كبيرة من المواطنين وتحميهم من مخاطر التلوث البيئى والصرف الصناعى وغيرها من ملوثات، وفى أسوان يتواصل تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحت إشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 9 معلومات عن هذا المشروع:
1. مشروع تغطية مصرف السيل لحماية سكان المناطق الشرقية بمدينة أسوان من التلوث.
2. ويصل طول الأجزاء المتبقية من مشروع تغطية مصرف السيل نحو 2530 متراً.
3. تبلغ تكلفة المشروع نحو 365 مليون جنيه.
4. تم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمساحة 380 مترا.
5. جارى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بمسافة 375 مترا.
6. وصلت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع حتى الآن، أكثر من 30 %.
7. يأتى المشروع ضمن سلسلة المشروعات التى تشهدها مناطق شرق مدينة أسوان بدعم وزارة الموارد المائية والرى
8. يساهم المشروع فى إنهاء أكبر مشكلة بيئية تؤرق المقيمين بمناطق شرق المدينة ذات الكثافة السكانية العالية.
9. يساعد على خلق متنفس ترفيهى لهم.
السكرتير العام المساعد بأسوان والمسئولين
جانب من تنفيذ المشروع
مشروع تغطية مصرف السيل
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