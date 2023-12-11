اليوم السابع
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‏إقبال من السيدات والرجال على لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:28 م
‏إقبال من السيدات والرجال على لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية.. صور إقبال من السيدات والرجال علي لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم- عبدالحليم سالم

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تشهد لجنة مدرسة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية إقبالا كبيرا من السيدات قبل غلق الانتخابات في اليوم الثاني .
 
وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألف و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.
 
وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.
 
وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.
 
وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.
وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلي إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(1)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(1)

إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(2)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(2)

إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(3)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(3)

إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(4)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(4)

إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(5)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(5)

إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(6)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(6)

إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(7)
إقبال-من-السيدات-والرجال-علي-لجنة-مدرسة-فاطمة-الزهراء-بالإسماعيلية-(7)
 






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