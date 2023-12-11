وكيل التعليم بالإسماعيلية يدلى بصوته.. ويؤكد: مصر تمضى فى طريق البناء والتنمية

الإسماعيلية- صبرى غانم- عبد الحليم سالم

أدلى الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بحي ثالث الإسماعيلية، ودعا وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية المصريين إلى المشاركة الفعالة، فى ما وصفه العرس التاريخي الكبير الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد إسهاما في بناء الوطن.

وأكد البحيري، أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد مشيراً إلى أن اليوم هو عرس ديمقراطي يحتفل به المصريين باختيار رئيسهم، مطالباً الجميع وخاصة الشباب بالمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم لنثبت أمام العالم أننا على قدر المسئولية.

وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألف و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.