وفد من مشايخ أوقاف العاشر يتوجهون للجان الوافدين للتصويت بالانتخابات.. صور

كتبت ــ منال العيسوى

توجه وفد من مشايخ الأوقاف بمدينة العاشر من رمضان صباح اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية للمشاركة فى الانتخابات والتصويت، فى لجان الوافدين ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات، حيث إن أغلبهم مغتربين من محافظات شرق الدلتا والغربية .

وبعد انتهاء التصويت وخروجهم بدأوا يلتقطون الصور التذكارية توثيقا للحظة ممارسة حقوقهم الديمقراطية بالانتخاب بإرادة حرة، وكان فى استقبالهم النائب أحمد الخطيب والمهندس مدحت شهاب أحد رجال العمل العام بالعاشر والمستشار هشام رويشد والدكتور أسامة أبو زيد.

جدير بالذكر، أنه تضم المدينة 2 لجنة عامة ومركز انتخابى و3 لجان فرعية للمغتربين المقيمين داخل المدينة، وهى :" اللجنة الفرعية رقم 9 التابعة للجنة العامة رقم 8 في دائرة قسم أول العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات المجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان بجوار شبكة المياه، واللجنة الفرعية رقم 13 التابعة للجنة العامة رقم 9 في دائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان ومقرها المدرسة الثانوية بنين بنطاق المجاورة 38، واللجنة الفرعية رقم 4 التابعة للجنة العامة رقم 10 في دائرة قسم ثالث العاشر من رمضان، ومقرها مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بنطاق المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.