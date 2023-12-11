وفد مفوضية الاتحاد الإفريقى يتابع انتخابات الرئاسة بلجان مصر القديمة.. صور

كتب محمد سعودى

تابعت مفوضية الاتحاد الأفريقى العلمية الانتخابية داخل اللجان الفرعية خلال اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية، لمراقبة الاستحقاق الانتخابي، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" تفقدهم لمراكز الاقتراع ظهر اليوم الاثنين، بمصر القديمة.

وتوافدت حشود كثيفة من الناخبين إلى اللجان الفرعية بمصر القديمة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثاني، حيث شهدت اللجان طوابير من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم فى الانتخابات.



متابعة مفوضية الاتحاد الأفريقى للانتخابات بمصر القديمة



مراقبة من الاتحاد الأفريقى تتفقد لجان مصر القديمة

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يتابع العملية الانتخابية بمصر القديمة



وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يراقب الانتخابات في مصر القديمة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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