اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وفد مفوضية الاتحاد الإفريقى يتابع انتخابات الرئاسة بلجان مصر القديمة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:02 م
وفد مفوضية الاتحاد الإفريقى يتابع انتخابات الرئاسة بلجان مصر القديمة.. صور وفد مفوضية الاتحاد الافريقى
كتب محمد سعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابعت مفوضية الاتحاد الأفريقى العلمية الانتخابية داخل اللجان الفرعية خلال اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية، لمراقبة الاستحقاق الانتخابي، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" تفقدهم لمراكز الاقتراع ظهر اليوم الاثنين، بمصر القديمة.

وتوافدت حشود كثيفة من الناخبين إلى اللجان الفرعية بمصر القديمة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثاني، حيث شهدت اللجان طوابير من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم فى الانتخابات.

متابعة مفوضية الاتحاد الأفريقى للانتخابات بمصر القديمة
متابعة مفوضية الاتحاد الأفريقى للانتخابات بمصر القديمة
 
مراقبة من الاتحاد الأفريقى تتفقد لجان مصر القديمة
مراقبة من الاتحاد الأفريقى تتفقد لجان مصر القديمة

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يتابع العملية الانتخابية بمصر القديمة
وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يتابع العملية الانتخابية بمصر القديمة
 
وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يراقب الانتخابات في مصر القديمة
وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى يراقب الانتخابات في مصر القديمة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت فى الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت فى الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحى الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة

طوابير واحتفالات للناخبين أمام لجنة مدرسة الإسلامية بنات ببورسعيد.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:55 م

اصطفاف المواطنين أمام لجنة الوافدين بمدينة مرسى علم

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:55 م

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: حشود كثيفة على لجان الاقتراع بالإسكندرية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:55 م

"شباب القليوبية" يساعدون الناخبون أمام اللجان فى ثاني أيام انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:54 م

مسيرة حاشدة لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بقصر العينى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:53 م

مسيرة وطنية بجامعة حلوان للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة