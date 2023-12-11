وفد الاتحاد الأفريقى يتابع الانتخابات فى لجان منطقة الدقى

كتبت: هناء أبو العز

واصلت مفوضية الاتحاد الأفريقى، مراقبتها العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية خلال اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية، لمراقبة الاستحقاق الانتخابي.

وتوافدت حشود كثيفة من الناخبين إلى اللجان الفرعية بمنطقة الدقى منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى، وخاصة الشباب الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

كما شهدت منطقة الدقى، مسيرة حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفى الساعات الأولى من الانتخابات، أدلى كافة المرشحين فى الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظًا بصوته فى تمام التاسعة صباح اليوم، فور بدء التصويت، فيما أدلى المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقى فى محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبرواى بالقاهرة الجديدة، فى حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.