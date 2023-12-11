اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:11 م
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وسائل الإعلام العالمية تبرز الإقبال الكبير من المصريين على انتخابات الرئاسة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:00 م
وسائل الإعلام العالمية تبرز الإقبال الكبير من المصريين على انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة
عواصم عالمية (أ ش أ)

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أبرزت وكالات الأنباء والصحف العالمية الإقبال الكبير من جانب المواطنين المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وفى هذا الإطار، رصدت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية الإقبال الكبير من الناخبين المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها اليوم الاثنين، فى اليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث احتشد المواطنون المصريون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى ذلك الاستحقاق الانتخابي.

وفى فرنسا.. أبرزت صحيفة "لوموند" عملية التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أشارت فى مقال لها إلى توافد المصريين إلى صناديق الاقتراع أيام للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

كما رصدت صحيفة "لوفيجارو" عملية فتح مراكز الاقتراع أمس الأحد فى الساعة التاسعة صباحا لإجراء انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام.. مشيرة إلى أنه يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات التى يتنافس فيها المرشحون: عبد الفتاح السيسى وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

بدورها، أبرزت قناة (فرانس 24) الإخبارية عملية الاقتراع، مشيرة إلى تواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

من ناحيتها، سلطت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الضوء على الإقبال الكبير من المصريين على مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة، ولوحظ اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية منذ بدء عملية التصويت.
ونقلت وكالة (شينخوا) عن عدد من الناخبين المشاركين فى التصويت أنهم يقدرون فرصة التصويت فى سباق رئاسى لرسم مستقبل البلاد فى وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة.

وأكد الناخبون - وفقا لـ"شينخوا" - أنهم بحاجة إلى الاصطفاف والدفاع عن الوطن فى مواجهة جميع أنواع التحديات والتهديدات المحتملة، وأنهم يعلقون على من سيتم انتخابه، الآمال للعمل فى ترسيخ السلام والاستقرار والأمن.
من جانبه.. رصد تقرير موقع (نوفا نيوز) الإيطالى، تجمع آلاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية على نحو "فاق التوقعات".

ونقل التقرير عن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية المسؤولة عن مراقبة التصويت، قوله أن الإقبال "فاق توقعات" الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن "خمسة ملايين ناخب دخلوا موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على لجانهم الانتخابية"، مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير لم يتم تسجيله "منذ انتخابات 2014، العام الذى رصدنا فيه دخول 1.4 مليون شخص". 

وأبرز التقرير تأكيد المستشار بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت سلسلة من الشكاوى بشأن بطء عملية الاقتراع فى بعض اللجان بسبب "الإقبال الكبير".

ولفت التقرير إلى أنه يحق لنحو 67 مليون مصرى التعبير عن إرادتهم فى العملية الانتخابية التى تستمر حتى التاسعة من مساء غد الثلاثاء.
ونوهت إلى أنه يتنافس أربعة مرشحين فى الانتخابات هم: المرشح عبد الفتاح السيسى، وعبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر.
من ناحيتها، ذكرت شبكة (إيه بى سي) الأسترالية أن الأغانى الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع فى القاهرة وجميع المحافظات المصرية حيث يتوافد الناخبون لمدة ثلاثة أيام لاختيار رئيس البلاد، ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر الجاري.

أما موقع (أفريكا نيوز) الأفريقى فأبرز عملية فتح مراكز الاقتراع فى مواعيدها المقررة، وتجمع الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم.

بدورها، أبرزت صحيفة (دون) الباكستانية آراء بعض الناخبين فى الانتخابات التى شهدت إقبالا كبيرا، حيث توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط إقبال كبير يعكس حرص المصريين على المشاركة الإيجابية.

وقالت ناخبة فى الخمسينيات من عمرها، وفقا للصحيفة: "نحن بحاجة إلى شخص قادر على التعامل مع ما يحدث على الحدود"، فى إشارة إلى الأوضاع بقطاع غزة.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفى الساعات الأولى من الانتخابات، أدلى كافة المرشحين فى الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظًا بصوته فى تمام التاسعة صباح أمس، فور بدء التصويت، فيما أدلى المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقى فى محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى بصوته فى لجنته بمدرسة سيزا نبرواى بالقاهرة الجديدة، فى حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.







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