وقال وزير الدفاع البريطاني - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين، إنه بفضل جهود بريطانيا تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لإيصال المساعدات، مشيرا إلى أنه سيتم فحص الإمدادات قبل نقلها إلى رفح لدخول لقطاع غزة.

وكان معبر كرم أبو سالم قد توقف عن العمل منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى زيادة التحديات التي يواجهها سكان غزة في الوصول إلى السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، وقد أثر الإغلاق بشكل كبير على تدفق السلع والخدمات، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة لليوم السادس والستين، ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الجوية والبرية والبحرية على القطاع لنحو 18 ألف شهيد، فضلا عن عشرات الآلاف من المصابين، فيما دُمِّر أكثر من 61% من المنازل، بواقع 305 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف وتركهم بلا مأوى بعد أن تهدمت منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وأجبروا على النزوح.

وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" في قطاع غزة بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.. وبموجبها يتم تبادل 50 محتجزا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وبعد تمديد "الهدنة" لمدة يومين إضافيين بذات الشروط تم الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين فى كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.. وتكرر تمديد الهدنة ليوم واحد وفق ذات الشروط لليوم السابع على التوالي.