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وزير القوى العاملة السابق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:24 م
وزير القوى العاملة السابق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024
كتبت آية دعبس

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أدلى محمد سعفان وزير القوي العاملة السابق بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأثنين ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الثانوية التجريبية الموحدة ، باللجنة الفرعية رقم 7 بقسم أول مدينة نصر- القاهرة .
 
وقال "سعفان" عقب الإدلاء بصوته : إنه حرص على أداء الواجب الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستوري، للمشاركة فى صنع مستقبل مصر  للوصول إلي الجمهورية الجديدة  التي وضع ثمارها بإنجازات في كافة مناحي الحياة  من 9 سنوات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
ودعا وزير القوي العاملة السابق، عمال مصر الذين يمثلون 30 مليونا لممارسة حقهم الدستوري ، والمشاركة  بقوة  في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم، في اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم.
 
وقال: إن المصريون في  الداخل والخارج  أثبتوا للعالم أنهم لديهم القدرة على التكاتف والوقوف إلي جانب الدولة المصرية لاستكمال مسيرتها في التنمية وصولا للجمهورية الجديدة ، مؤكدا ثقته في وعي المصريين في المشاركة التي تمثل ردا حاسما على محاولات التشكيك.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
 
 
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