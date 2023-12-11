وزير الصحة اليمني: تدمير المستشفيات في قطاع غزة ينذر بمخاطر كارثية

أ ش أ

أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح، أن تدمير المستشفيات في قطاع غزة وعدم السماح بدخول المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية وقتل الكوادر الصحية وقطع المياه والكهرباء والوقود ينذر بتفشي الأوبئة ومخاطر إنسانية وبيئية كارثية.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة العامة والسكان اليمني، خلال مشاركته، في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والمنعقدة في (جنيف) لمناقشة مشروع قرار قدمته كل من اليمن و قطر وباكستان والمغرب، بشأن الظروف الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير اليمني - وفقا لقناة (اليمن) الفضائية - مجددا استنكار بلاده لمعاودة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مشددا على ضرورة العمل الفوري على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اليمن يدعم العمل على ثلاثة مسارات (مساعدات طبية عاجلة، مسار دبلوماسي نشط، دعم البنى التحتية المدمرة للمؤسسات الصحية وحماية الكوادر الطبية).

وطالب من المجتمع الدولي ضرورة الإيفاء بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال المشاركة في تحمل العبء، حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.