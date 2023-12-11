اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع البريطاني: أوروبا بحاجة إلى التوقف عن الاعتماد على أمريكا للإنقاذ

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:56 م
وزير الدفاع البريطاني: أوروبا بحاجة إلى التوقف عن الاعتماد على أمريكا للإنقاذ وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس
أ ش أ

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حذر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس من أن أوروبا بحاجة إلى تحمل مسؤولية أمنها وسط مؤشرات تدلل على أن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بدأ يتضاءل.


وقال شابس - خلال مؤتمر صحفي في لندن اليوم الاثنين، بحسب ما نقل موقع "بولتيكو" الإخباري - "إن الدعم الأمريكي لأوروبا بات موضع شك.. والولايات المتحدة لن تتدخل دائما للإنقاذ"، مؤكدا أن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى التوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل التدخل للإنقاذ.


جدير بالذكر أن هناك جدلا بين المشرعين في واشنطن حول شريحة من المساعدات تُقدر بمليارات الدولارات مخصصة لأوكرانيا، بينما تكافح دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على ما إذا كانت سترسل 50 مليار يورو كمساعدات إلى أوكرانيا، وذلك قبل انعقاد قمة قادة الكتلة الأوروبية في بروكسل في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.


كما يرفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعم الشريحة الأخيرة من الإنفاق ويقاوم محاولات فتح الباب أمام أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. فيما من المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، في محاولة لكسب المشرعين المترددين لصالح القرارات الداعمة لبلاده.







بريطانيا

وزارة الدفاع البريطانية

أمريكا

أوروبا




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