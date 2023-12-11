اليوم السابع
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بمدينة القاهرة الجديدة..

وزير الإسكان: بعد غدِ بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:15 ص
وزير الإسكان: بعد غدِ بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13/12/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9/1/2024، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
 
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 79، يوم الأربعاء 13/12/2023، ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 14/12/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 17/12/2023، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 18/12/2023، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 19/12/2023، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الأربعاء 20/12/2023.
 
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 24/12/2023، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 25/12/2023، ووحدات العمارة رقم 155، يوم الثلاثاء 26/12/2023، ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 27/12/2023، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأحد 31/12/2023، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارة رقم 160، يوم الثلاثاء 9/1/2024.
 
 






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