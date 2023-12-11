وزيرة التضامن :مشاركة الناخبين تعكس حرصهم على حماية الوطن داخليًا وخارجيًا

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن مشاركة 45% من الناخبين المقيدين بقاعدة الانتخابات في أول يومين يؤكد مدى حرص كافة فئات الشعب المختلفة على أمن واستقرار الوطن في ظل السياسات الخارجية المغرضة التي لا تريد للدولة المصرية هذا الاستقرار.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " التحية للشباب المصرى الواعد لمشاركته الإيجابية في انتخابات الرئاسة 2024 واحساسه بالمسؤولية وتعزيز المواطنة ، أيضا مشاركة المرأة المصرية التي دائما تقف بجانب الوطن وكبار السن وذوي الهمم وإصرارهم على النزول ، حيث وفرت وزارة التضامن سيارات مجهزة لمساعدتهم في المشاركة في هذا العرس الديمقراطى .

وأشارت الدكتورة نيفين القباج الى ان المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة 2024 بهذه الحشود الكبيرة من المواطنين، تؤكد حرص فئات الشعب المختلفة في الوقوف على قلب رجل واحد لحماية الوطن من السياسات الخارجية المغرضة ، والبناء من الداخل، مشيدة بالدور الكبير التي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات وتيسير العملية الانتخابية في جو يتسم بالديمقراطية، كما ان مشاركة القضاة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية يعزز مفاهيم الشفافية والنزاهة