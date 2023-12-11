اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:31 ص
وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الدكتورة هالة السعيد خلال الإدلاء بصوتها
كتبت أسماء أمين

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أدلت منذ قليل هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفي يسري عميرة بمصر الجديدة محافظة القاهرة.
 
وأكدت هالة السعيد أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني مهم وأصيل لكل مواطن، مؤكدة أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أعلى هرم الممارسة الديمقراطية وهو حق دستوري مكفول للجميع.
 
وأشادت السعيد بالنظام الذي تشهده العملية الانتخابية من حيث تنظيم اللجان والمقار الانتخابية، وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك التعامل الحضاري من جانب المواطنين المشرفين علي الانتخابات، مشيرة إلى أن اهتمام المواطنين بالتوافد على المقار الانتخابية يعكس الوعي الكامل لدى المواطن المصري بأهمية مشاركته في صناعة مستقبل مصر.
 
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وزيرة التخطيط تدلي بصوتها

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وزيرة التخطيط بالانتخابات الرئاسية

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الدكتورة هالة السعيد 

الدكتورة هالة السعيد خلال الإدلاء بصوتها
الدكتورة هالة السعيد خلال الإدلاء بصوتها

 







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