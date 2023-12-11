وزارة الكهرباء توضح طرق توفير الطاقة بالمستشفيات

كتبت رحمة رمضان

تستخدم المستشفيات دائما طاقة كهربائية أكثر من أي مبنى آخر نتيجة إجراء عمليات على مدار الساعة، لذلك وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعض النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إصدار دليل ترشيد الاستهلاك بالمستشفيات، وتشتمل فرص توفير الطاقة في المستشفيات ما يلي:

1- التقليل من استخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) عندما تكون المساحات غير شاغرة.

2- تطوير ورفع كفاءة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من خلال تركيب أنظمة التحكم للمضخات و المواتير.

3- استبدال أنظمة الإضاءة بمصابيح ليد.

4- إحكام فتحات مجاري الهواء ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

5- إطفاء أو خفت الإضاءة في الأماكن الخالية.

6- أنظمة التحكم الذكية الإنارة.

7- استبدال معدات المستشفى القديمة بمعدات موفرة للطاقة.

8- إضافة عزل إلى الاجزاء التي عزلها غير كاف أو استبدال العزل التالف.

9- تنفيذ توليد الطاقة في الموقع، مثل الألواح الشمسية أو توربينات الرياح المثبتة خارجيا.

10- تركيب أنظمة مشتركة للحرارة والطاقة.

ونصح دليل ترشيد الاستهلاك بالمستشفيات أن هذه الخطوات الفردية يمكن أن تحدث فرقا، فإن دمج التقنيات الذكية واستخدام أنظمة إدارة الطاقة

القائم على التحليلات يمكن أن يؤدي إلى تحسينات على مستوى النظام لتحقيق استدامة أكبر على المدى الطويل.