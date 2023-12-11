اليوم السابع
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هيئة البترول: توفير كافة التسهيلات اللازمة للعاملين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:15 م
هيئة البترول: توفير كافة التسهيلات اللازمة للعاملين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول يشاركون في الانتخابات
كتبت - مروة الغول

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فى إطار الحرص على تسهيل إدلاء العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى الجارى وهو الانتخابات الرئاسية، حرصت نقابة العاملين والشئون الإدارية على توفير كافة التسهيلات اللازمة للعاملين بالمشاركة فى هذا الحدث الهام فى الحياة السياسية والذى يسهم فى دعم مسيرة التنمية والتطوير بمصر وذلك مع مراعاة استدامة العمل فى ظل الدور الحيوى الذى تقوم به الهيئة فى تأمين إمدادات الطاقة بمصر ودعم الاقتصاد الوطنى.
 
وفى إطار ما لمسته الهيئة من حرص العاملين على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية فإنها تؤكد على دعمها الكامل للعاملين الذين يقدمون بالتزامهم فى العمل والإنتاج بالتوازن مع مشاركتهم على مدار الأيام الثلاثة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرئيس والمشاركة فى رسم مستقبل الوطن ، نموذج متميز لمؤسسات العمل والإنتاج.
 
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العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول يشاركون في الانتخابات

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جانب من المشاركة في الانتخابات

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العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول يدلون بأصواتهم
 






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