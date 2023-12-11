هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "التعليم" والاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء بنسبة 2.1%، وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات، والموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.6%، 1.5%، على التوالي، وانخفضت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%.

وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 1.5%، 0.5%، 0.1%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.615 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.25 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 117.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 29.63% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.36%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 247.8 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 44.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 992.5 ألف جنيه، 43.1 مليون جنيه، 251.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 28899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10297 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 7440 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.10% ليغلق عند مستوى 6437 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1420 نقطة.