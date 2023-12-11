نواب وسياسيون يشيدون بالاصطفاف الشعبى فى الانتخابات.. إنفوجراف

ردود أفعال واسعة بعد الإعلان عن مشاركة أكثر من 65% من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين فى التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وأكد عدد من النواب وسياسيون أن أحداث غزة استدعت حالة الاصطفاف الوطني مما انعكس إيجابيا على المشاركة الواسعة للناخبين.

النائب حسام المندوة، قال إن المشاركة الواسعة فى الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على صناعة القرار

النائب على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أكد أن نسبة مشاركة المصريين غير مسبوقة ورسالة للعالم بوعى الشعب المصرى

حزب مستقبل وطن أشار إلى أن مشاركة 30 مليون مصري فى الانتخابات يؤكد حرص الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أكدت أن إدلاء 45%؜ من الناخبين بأصواتهم في الانتخابات رسالة قوية للعالم بوقوف المصريين صفًا واحدًا خلف وطنهم.

الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أشار إلى المشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية تُظهر المعدن الأصيل للشعب المصرى فى أوقات الأزمات.

النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ أوضح ان المشاركة الكثيفة تأتى ردًا على دعوات المقاطعة البائسة التى تعارض كل مبادئ الديمقراطية.

المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، قال إن مشاركة المصريين بالانتخابات تعكس وعى الشعب المصرى بالتحديات التى تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا.

النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية أشار إلى أن حرب غزة استدعت حالة من الاصطفاف الوطنى خاصة بعد الخطط المحيطة التى استهدفت مصر بشكل غير مباشر.

عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع أوضح ان القضية الفلسطينية انعكست على الانتخابات باستدعاء الاصطفاف الوطنى.

وكان المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، أعلن عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.