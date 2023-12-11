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ناخب يتحدى إعاقته للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:47 م
ناخب يتحدى إعاقته للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 مشاركة ذوى الاحتياجات فى الاستحقاق الدستورى
كتب محمد أيمن

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تحدى أحد الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقته وحرص على النزول للمشاركة في ثانى ايام الإقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، وشهدت مدرسة أجيال المستقبل بمنطقة بولاق الدكرور، طوابير في الساعات الاولي، وذلك  للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024. 
احد الناخبين (1)
 
عملت محافظة الجيزة علي توفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية للجان الانتخابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث خصصت المحافظة 26 مركزًا انتخابيًا و65 لجنة فرعية في حي بولاق الدكرور، لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين مقيدين بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. 
 
احد الناخبين (2)
 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
احد الناخبين (3)
 
تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
احد الناخبين (4)
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
احد الناخبين (5)
 
وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة
احد الناخبين (6)
ويحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات
 
 
احد الناخبين (10)
 
 






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