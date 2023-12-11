ناخب من ذوي الهمم بالتجمع: "نزلت عشان استقرار البلد واللى مانزلش سلبى"

كتبت - مرام محمد

حرص خالد سالم حسين، من ذوي الهمم، على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس للإدلاء بصوته فى اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "خالد" صاحب الـ57 عامًا بعد خروجه من لجنته الانتخابية: "نزلت انتخب عشان استقرار البلد ومستقبلنا ومستقبل أولادنا، دا حقي وحقنا كلنا ننزل ونقول رأينا ويكون لينا دور مؤثر، مضيفًا خلال حديثه لـ"اليوم السابع": "اللى مانزلش سلبى".

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.



إحدى ناخبى ذوى الهمم



ذوى الهمم