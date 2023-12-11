اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ناخب من ذوي الهمم بالتجمع: "نزلت عشان استقرار البلد واللى مانزلش سلبى"

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:14 م
ناخب من ذوي الهمم بالتجمع: "نزلت عشان استقرار البلد واللى مانزلش سلبى" ناخب من ذوى الهمم
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص خالد سالم حسين، من ذوي الهمم، على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس للإدلاء بصوته فى اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال "خالد" صاحب الـ57 عامًا بعد خروجه من لجنته الانتخابية: "نزلت انتخب عشان استقرار البلد ومستقبلنا ومستقبل أولادنا، دا حقي وحقنا كلنا ننزل ونقول رأينا ويكون لينا دور مؤثر، مضيفًا خلال حديثه لـ"اليوم السابع":  "اللى مانزلش سلبى".

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

 

إحدى ناخبى ذوى الهمم
إحدى ناخبى ذوى الهمم

 

ذوى الهمم
ذوى الهمم

 

ناخب من ذوى الهمم
ناخب من ذوى الهمم

 







الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة