اليوم السابع
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ناخبو الشيخ زايد يشيدون بالتنظيم وسهولة التصويت باللجان المختلفة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:30 م
ناخبو الشيخ زايد يشيدون بالتنظيم وسهولة التصويت باللجان المختلفة ناخبو الشيخ زايد
كتبت : أماني سمير

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أشاد مجموعة من  ناخبًوا الشيخ زايد تحديدا بالمدرسة اليابانية  بالتنظيم والرقي وسهولة التصويت، بالإضافة إلي توفير كل سبل المساعدة من المتواجدين جميعا اللجان بالمدرسة اليابانية، وأكد هؤلاء الناخبين حرصهم علي  المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024  حبا في مصر ولأن صوتهم أمانة.
 
وجاء أحد الناخبين على ساق واحدة للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، وعاونه رجال التأمين أمام اللجنة للدخول الى اللجنة للإدلاء بصوته، مؤكدا على أهمية المشاركة التى تعد واجب وطني وحق سياسي لاختيار من يعبر بنا من كافة الأزمات، مؤكدا أن الإجابة دائما ستكون مصر.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر
 
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اللجان الانتخابية

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جانب من الانتخابات الرئاسية

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ناخبو الشيخ زايد 

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

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حازم عمر

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المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ب




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