نائب محافظ الوادى الجديد تتابع سير العملية الانتخابية بلجان الخارجة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، عدد من لجان مركز الخارجة شملت (ناصر - جمعية تنمية المجتمع المحلي - الوادي بنات ) وذلك للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات تواجه الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشادت مجدي بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، داعيةً المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية، وممارسة حقهم الدستوري لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة الوادي الجديد أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024م، وسط إجراءات تأمينية مشددة أمام وفى محيط اللجان الانتخابيه حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 188 ألفا و570 ناخبا تقريبا، وتضم المحافظة 5 لجان عامة، و82 لجنة فرعية.

وشهدت لجان الانتخابات بالمحافظة فى يومها الأول ارتفاعا فى نسبة الإقبال قبل فتح أبوابها حيث وقفت طوابير المواطنين من أجل أداء واجبهم الوطني فى الانتخابات الرئاسية ونظم الأهالى عدد كبير من المسيرات الشعبية بمشاركة الأحزاب وجمعيات تنمية المجتمع المحلى من أجل الدعوة إلى الخروج والتصويت فى الانتخابات وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم مرورى غير مسبوق من أجل تيسير حركة الناخبين وتحقيق السيولة المرورية أمام وفى محيط اللجان وجرى توزيع المياه المعدنية على الناخبين والحلوى والاعلام على الأطفال المرافقين لذويهم من الناخبين.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.