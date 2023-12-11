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نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات يدلى بصوته الانتخابى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:47 م
نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات يدلى بصوته الانتخابى عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية
كتب إسلام سعيد

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أدلى عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية،  اليوم الأثنين بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 17  بمدرسة الشيخ على يوسف بمنطقة السيدة زينب ، مؤكدا ان المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024  واجب وطنى لاستمرار الحفاظ على مكتسبات الدولة من تنمية وأمن واستقرار ،كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

 

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عبد الغفار السلامونى 

 
وأضاف عبد الغفار السلامونى" أن مشاركة المواطنين الإيجابية فى التوافد على  اللجان الانتخابية اليوم وأمس بشكل كبير  تعد رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريين عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات، مؤكدا أنه تم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين  خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية
 
ودعا "عبد الغفار السلامونى"، المواطنين  من كافة الفئات ومختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية2024 ، للتأكيد على الدور الوطني في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد .







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