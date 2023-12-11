اليوم السابع
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مواطن من ذوى الهمم أثناء الإدلاء بصوته يوجه رسالة للرئيس القادم.. تفاصيل

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:25 م
مواطن من ذوى الهمم أثناء الإدلاء بصوته يوجه رسالة للرئيس القادم.. تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024
كتب وليد عبد السلام

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حرص القائمين على العملية الانتخابية بالخروج خارج مقار الاقتراع لكبار السن وذوى الهمم وذلك لتسهيل عملية التصويت عليهم وعدم انتظارهم وسط الطوابير أمام اللجان.
 
وشهد محيط اللجان الانتخابية بوسط البلد توافد للناخبين للإدلاء بأصواتهم. 
 
وقال محمد خطاب من ذوى الهمم، اتوجه للرئيس القادم بالمحافظة على البناء والتنمية والاستمرار في دعم الدولة حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات فى المنطقة وكذلك التحديات الداخلية.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسىالحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.
 
وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب،موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.
 
ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.
 
وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.






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