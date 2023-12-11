مواطنون يرفعون أعلام فلسطين أثناء الإدلاء بأصواتهم بلجان أسيوط.. صور وفيديو

أسيوط-هيثم البدرى

رفع عدد من المواطنين الأعلام الفلسطينية أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية داخل لجنة مجلس مدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء التوجه للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل المقار الانتخابية، تضامنا مع القضية الفلسطينية ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة.



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(1)



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(2)



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(3)



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(4)



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(6)



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(7)



مواطنون-يرفعون-أعلام-فلسطين-أثناء-الإدلاء-بأصواتهم-بلجان-أسيوط-(10)