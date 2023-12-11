مهندس بدرجة فنان.. إسماعيل ترك الوظيفة ليبدع فى النجارة الحديثة بأسيوط..صور

أسيوط - هيثم البدرى

الإبداع والتميز لا يرتبط إطلاقا بما درسه الإنسان أو الجامعة التي تخرج منها ولكن الإبداع هو الإتيان بجديد أو إعادة تقديم القديم بصورة جديدة أو غريبة، والتعامل مع الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، والقدرة على تكوين وإنشاء شيء جديد فقد يبدع الإنسان في مجال ليس له علاقة بشهادته التي حصل عليها ومن بين هذه النماذج " إسماعيل صابر " أحد أشهر أصحاب ورش النجارة الحديثة في أسيوط والذي عرف علي السوشيال ميديا ببعض المجسمات الخشبية مثل أطول فانوس، وبرج إيفل.

"اليوم السابع" التقي المهندس الشاب إسماعيل صابر، حيث قال إنه من مدينة أسيوط وأنه خريج كلية الزراعة عام 2014 متزوج وله بنت صغيرة عام ونصف تدعي عائشة وأنه كان أول دفعته وتخرج والتحق بشركة مطاحن أسيوط موظفا حكوميا، ولكن كان مغرما بمهنة النجارة وأراد أن يغير من الشكل النمطي واليدوي لها، فأنشأ ورشته من 6 سنوات واشترى إحدى ماكينات النجارة الحديثة cnc وبدأ في عمله وأصبحت منتجاته وتصميماته تلاقي قبولا كبيرا بين زبائنه ففكر في أخذ إجازة ولكنه انتهي به المطاف بالاستقالة لكي يتفرغ إلى عمله الخاص.

وأضاف إسماعيل أن أي عمل يحتاج إلى إتقان وتدريب مستمر فبدأ في أخذ دورات تدريبية مكثفة في أماكن متخصصة في تصميمات أعمال الخشب حتي اكتسب خبرة كبيرة جعلته أحد أشهر مصممي الأعمال الخشبية، وبعدها بدأ في تصميم مجسمات كثيرة كان أشهرها أكول فانوس صممه لأحد المساجد الكبيرة في محافظة أسيوط، وهو مسجد البقلي، وبعد أن تم تداوله علي الفيس بوك ومنصات السوشيال ميديا زاد الطلب عليه من الشركات الخاصة، حتي أن النادى الأهلي اشتري منه فانوس كبير وضعه أمام باب النادي الأهلي، وأيضا كثير من الشركات الخاصة والكافيهات المشهورة، وكان فانوس المسجد البقلي وجه الخير عليه، وصمم بعدها بعض المجسمات الأخري ومنها برج إيفل الذي زاد طوله عن 6 أمتار.

وأضاف إسماعيل أنه يصمم منتجاته بنفسه بعد أن يستمع إلى الشكل المطلوب من العميل وبعدها يقوم بتنفيذ الشغل الخاص به على ماكينات التحكم الرقمى cnc ويقوم بتركيبها وتجهيزها حتى تسليمها للعميل سواء كانت مصنوعة من الخشب أو الكلادينج، حيث إن معظم أعماله من خلال أي نوع خشب أو كلادينج ولكن شرط أن تكون مسطحة.

وأوضح إسماعيل أن أي نجاح لأي شخص يحتاج إلى مزيد من الجهد والتعلم والإتقان حتي يخرج العمل بالشكل الذي يحتاجه العميل مشيرا إلي أنه نتيجة تفرغه لعمله تزايد الطلب عليه حتي تمكن من تصدير أعماله للخارج مثل الجزائر والسودان ويتمني أن يصل الي التصدير لكل العالم فهو يومن أن الجهد والإتقان بعد توفيق المولي سبحانه وتعالي هو أهم أسباب النجاح.

ووجه اسماعيل رسالة لكل الشباب بعدم الاستسلام لسماعة عدم وجود شغل حكومي بل علي الإنسان أن يبحث عن إمكانياته وقدراته وتطوير نفسه والعمل بالعمل الخاص، والتفكير في أي مشروع يناسبه ويناسب إمكانياته وقدراته وان يتوكل علي الله سبحانه وتعالي ويجتهد وسيجد نفسه في مكان أفضل ولكن الانتظار، والبحث عن العمل الحكومي سيجد عمره قد ضاع بالرغم من أنه قد يمتلك ذكاء وقدرات غير موجوده عند آخرين.



أثناء صناعة الأشكال الخشبية



إسماعيل صابر وحامل المصحف



إسماعيل صابر ومراسل اليوم السابع



إسماعيل صابر



أشكال من صنع المهندس إسماعيل صابر



أعمال وأشكال خشبية



المهندس إسماعيل صابر



ألواح الخشب التى يستخدمها إسماعيل صابر



تصميمات إسماعيل صابر



جانب من أعمال إسماعيل صابر



جانب من أعمال المهندس إسماعيل صابر



جانب من الورشة